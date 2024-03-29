Синоптики сообщили об аномально теплом апреле в Центральной России

Напомним, что в выходные в Рязанской области потеплеет до +14 градусов.

Апрель почти на всей европейской части России будет аномально теплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, в апреле на большей части территории европейской России температура будет выше нормы.

«Это касается Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и даже Уральского федеральных округов», — сообщил метеоролог.

Напомним, что в выходные в Рязанской области потеплеет до +14 градусов.