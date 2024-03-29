В Рязань поступили еще 11 новых автобусов

Отмечается, что восемь транспортных средств работают на газовом топливе, а три — на дизеле.

В Рязань поступили еще восемь новых автобусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

Отмечается, что восемь транспортных средств работают на газовом топливе, а три — на дизеле.

Кроме того, до конца апреля в областной центр приедут еще 17 автобусов.

«Будем постепенно выводить их на линию: заменять старые автобусы и усиливать самые популярные маршруты», — написал Малков.

Напомним, в конце 2023 года регион получил 25 новых автобусов.