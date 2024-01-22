Стало известно, на какие рязанские маршруты поступят новые автобусы

Информацию опубликовал губернатор Павел Малков.

Новые автобусы выйдут на рязанские маршруты №№ 7, 11, 13, 22, 24. Об этом заявил губернатор Павел Малков.

Регион получил 25 новых автобусов в конце 2023 года.

«Их оформили в едином городском стиле. Машины экологичные, вместительные, низкопольные, оборудованы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья», — написал Малков. Автобусы выйдут на маршруты на днях.

Также Малков отметил, что в 2024 году в регион поступят 28 автобусов за счет поддержки федерального центра.