Следком начал проверку после травмирования женщины в рязанском автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Инцидент случился вблизи дома № 66 по Первомайскому проспекту. Во время движения автобуса «Лиаз», по предварительной информации, водитель допустил падение 65-летней жительницы. В результате она получила травмы, ее госпитализировали в медучреждение.
Следствием организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации пассажирских перевозок. Следователи осмотрят место происшествия, опросят водителя и пассажиров, пострадавшую, представителя компании-перевозчика, а также установят степень тяжести полученных женщиной телесных повреждений.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.