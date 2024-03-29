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Следком начал проверку после травмирования женщины в рязанском автобусе
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следком начал проверку после травмирования женщины в рязанском автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент случился вблизи дома № 66 по Первомайскому проспекту. Во время движения автобуса «Лиаз», по предварительной информации, водитель допустил падение 65-летней жительницы. В результате она получила травмы, ее госпитализировали в медучреждение.

Следствием организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации пассажирских перевозок. Следователи осмотрят место происшествия, опросят водителя и пассажиров, пострадавшую, представителя компании-перевозчика, а также установят степень тяжести полученных женщиной телесных повреждений.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.