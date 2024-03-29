В рязанском автобусе упала 65-летняя женщина и получила серьезные травмы

Ее госпитализировали в медучреждение.

В четверг, 28 марта, в рязанском автобусе упала 65-летняя женщина и получила серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что инцидент случился вблизи дома № 66 по Первомайскому проспекту.

Во время движения автобуса «Лиаз», по предварительной информации, водитель допустил падение 65-летней жительницы.

В результате она получила травмы, ее госпитализировали в медучреждение.

Проводится проверка.