В рязанском автобусе упала 65-летняя женщина и получила серьезные травмы
Ее госпитализировали в медучреждение.
В четверг, 28 марта, в рязанском автобусе упала 65-летняя женщина и получила серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что инцидент случился вблизи дома № 66 по Первомайскому проспекту.
Во время движения автобуса «Лиаз», по предварительной информации, водитель допустил падение 65-летней жительницы.
В результате она получила травмы, ее госпитализировали в медучреждение.
Проводится проверка.