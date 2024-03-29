Следком начал проверку после падения рязанца на асфальт во время посадки в маршрутку

Инцидент произошел в четверг, 28 марта.

Следком начал проверку после падения рязанца на асфальт во время посадки в маршрутку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что железнодорожным МСО организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации пассажирских перевозок.

Напомним, в Рязани во время посадки в маршрутку мужчина упал на асфальт.