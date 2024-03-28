В Рязани во время посадки в маршрутку мужчина упал на асфальт

Все случилось на остановке «Радиоуниверситет».

В Рязани водитель маршрутки начал движение во время посадки пассажиров. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «RZN.Life».

В четверг, 28 марта, в 10:00, на остановке «Радиоуниверситет» водитель маршрутки № 62 (госномер: Т995ТА) при незаконченной посадке пассажиров начал движение. Из-за этого пожилой мужчина упал на асфальт.

«Когда водителю сделали замечание, он ответил в грубой форме, с угрозами. После инцидента резко тормозил и начинал движение. Все были напуганы», — написал автор поста.