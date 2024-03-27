В выходные в Рязанской области потеплеет до +14 градусов

По данным синоптиков, температура воздуха в воскресенье в Рязанской области прогреется до +14 градусов. В субботу в регионе ожидается до +13 градусов.

В выходные в Рязанской области потеплеет до +14 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха в воскресенье в Рязанской области прогреется до +14 градусов. В субботу в регионе ожидается до +13 градусов.

Также по данным РИА Новости, температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму для этой даты, там ожидается до +17.