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Главком ВСУ Сырский: ВС России имеют шестикратное превосходство над украинской армией
Он отметил, что еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному.

ВС России имеют шестикратное превосходство над украинской армией по количеству артиллерийских снарядов. Слова главкома ВСУ Александра Сырского приводит ТАСС.

Он отметил, что еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному.

Напомним, ранее в Великобритании заявили о поражении Украины летом 2024 года.