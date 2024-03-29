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В Великобритании заявили о поражении ВСУ летом 2024 года
По данным статьи, ВСУ потеряли 385 тысяч военнослужащих.

В Великобритании заявили о поражении ВСУ летом 2024 года. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на издание Evening Standard.

Отмечается, что все случится, если Запад не отправит Украине дополнительное финансирование.

По данным статьи, ВСУ потеряли 385 тысяч военнослужащих.

Россия превосходит Украину в огневой мощи в пять раз. Это позволяет Москве непрерывно наносить артиллерийские и ракетные удары.