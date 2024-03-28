В Рязани осудили водителя «Рено», который устроил тройное ДТП под наркотиками

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 4 года.

В Рязани осудили водителя «Рено», который устроил тройное ДТП под наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского суда Рязани.

Авария произошла в августе 2021 года, водитель Renault Fluence 1983 года рождения ехал с улицы Семашко в сторону Халтурина и не справился с управлением. Автомобиль въехал в Ford Focus, за рулем был водитель 1988 года рождения. От удара Ford отбросило на Lifan под управлением женщины 1980 года рождения.

В результате аварии пострадали два пассажира Ford Focus.

Отмечается, что во время аварии водитель Renault находился в состоянии наркотического опьянения. Также на его машине были установлены ошипованные шины, предназначенные для зимнего периода.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 4 года.