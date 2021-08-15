В полиции рассказали подробности тройного ДТП в Рязани

Стали известны подробности массовой аварии, которая произошла в субботу, 14 августа. ДТП случилось на Голенчинском шоссе, уточняет пресс-служба регионального УМВД.

Стали известны подробности массовой аварии, которая произошла в субботу, 14 августа. ДТП случилось на Голенчинском шоссе, уточняет пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 15:18, по предварительной информации, водитель Renault Fluence 1983 года рождения ехал с улицы Семашко в сторону Халтурина и не справился с управлением. Автомобиль въехал в Ford Focus, за рулем был водитель 1988 года рождения. От удара Ford отбросило на Lifan под управлением женщины 1980 года рождения.

В результате ДТП водитель Renault и два его пассажира обращались за медицинской помощью, еще одного пассажира госпитализировали. Водителей Ford и Lifan доставили в больницу. Также госпитализировали двух пассажиров, находящихся в Ford Focus.

Проводится проверка.

Напомним, ранее появилось видео с места ДТП. Также в соцсетях опубликовали видео момента аварии с видеорегистратора одной из машин-участниц.