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В России не планируют блокировать Telegram
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В России не планируют блокировать Telegram. Об этом в интервью Life сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля призвал Павла Дурова внимательнее следить за мессенджером.

«Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических», — сказал Песков.

Ранее РИА Новости сообщило, что террористов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства» * и работающий на аудиторию в Таджикистане.

*запрещенная в РФ террористическая организация.