Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
Птн, 29
Сбт, 30
13°
ЦБ USD 92.59 0.02 28/03
ЦБ EUR 100.27 -0.14 28/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
4 199
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
4 765
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
9 932
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
11 941
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
РИА Новости: террористов из «Крокуса» вербовали через Telegram-канал ИГ*
На данный момент этот канал удален по неизвестной причине. *запрещенная в России террористическая организация

Совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» вербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства» *. Об этом сообщило РИА Новости.

«Рассматривались материалы в отношении конкретного человека. Там присутствует справка от наших коллег, где написано, что он состоял в Telegram-канале, где вербовали людей для совершения терактов. Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в этом же Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле». Это Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»)", — рассказал собеседник агентства.

По информации издания, этот Telegram-канал, управлявшийся террористами «Вилаята Хорасан» *, удален по неизвестной причине.

*Запрещенные в России террористические организации.