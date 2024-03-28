РИА Новости: террористов из «Крокуса» вербовали через Telegram-канал ИГ*

На данный момент этот канал удален по неизвестной причине. *запрещенная в России террористическая организация

Совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» вербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства» *. Об этом сообщило РИА Новости .

«Рассматривались материалы в отношении конкретного человека. Там присутствует справка от наших коллег, где написано, что он состоял в Telegram-канале, где вербовали людей для совершения терактов. Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в этом же Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле». Это Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»)", — рассказал собеседник агентства.

По информации издания, этот Telegram-канал, управлявшийся террористами «Вилаята Хорасан» *, удален по неизвестной причине.

*Запрещенные в России террористические организации.