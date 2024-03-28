Рязанская мэрия заключила соглашение со службами проката самокатов

По нему предусматриваются места размещения, зоны ограничения скорости ниже, чем по ПДД, и зоны запрета для передвижения электросамокатов.

Рязанская мэрия заключила соглашения со службами проката самокатов. Об этом в четверг, 28 марта, на гордуме сообщил начальник управления экономразвития Максим Степанов.

Депутат Евгений Никулин поинтересовался подробностями соглашения кикшеринга. Степанов отметил, что пока соглашение о взаимодействие заключено только на один год. По нему предусматриваются места размещения, зоны ограничения скорости ниже, чем по ПДД, и зоны запрета для передвижения электросамокатов.

«Владельцы прокатов теперь должны проводить обучение самокатчикам: как пользоваться ими, рассказывать правила дорожного движения, технику безопасности и разъяснять о не превышении лимитов скорости. Со следующего года вопрос ограничения скорости для самокатчиков будет урегулирован федеральным законодательством», — добавил Степанов.

Напомним, рязанцев возмутил заработавший прокат электросамокатов.