Рязанцев возмутил заработавший прокат электросамокатов

Его заметили на улице Почтовой.

Рязанцев возмутил заработавший прокат электросамокатов. Пост, вызвавший критику, появился во вторник, 19 марта, в группе Rzn life «ВКонтакте». Транспорт сфотографировали у главпочтамта на Подбелке. «Самокаты в городе!», — написал автор публикации.

В комментариях пользователи выразили недовольство возвращением кикшеринга. «Снова самоубийцы начнут прыгать с тротуаров на проезжую часть, вот зачем нашему городу этот беспредел», — отметили жители.

Напомним, ранее в Госдуму внесли закон о штрафах за нарушение ПДД для водителей использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ).