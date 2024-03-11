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С начала 2024 года мэрия оштрафовала 200 человек за незаконную торговлю на улицах Рязани
Общая сумма наложенных штрафов составила 451 800 рублей

С начала 2024 года мэрия оштрафовала 200 человек за незаконную торговлю на улицах Рязани. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«С начала 2024 года 200 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 451 800 рублей», — написали в сообщении.

В мэрии напомнили, что:

  • организация торговли и оказания услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;
  • торговля и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 5000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.