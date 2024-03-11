С начала 2024 года мэрия оштрафовала 200 человек за незаконную торговлю на улицах Рязани

Общая сумма наложенных штрафов составила 451 800 рублей

С начала 2024 года мэрия оштрафовала 200 человек за незаконную торговлю на улицах Рязани. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«С начала 2024 года 200 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 451 800 рублей», — написали в сообщении.

В мэрии напомнили, что: