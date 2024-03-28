Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского после 21 мая не придется

По его словам, после 21 мая вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины может потерять актуальность.

Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского после 21 мая не придется. Об этом глава МИД РФ заявил РИА Новости.

По его словам, после 21 мая вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины может потерять актуальность.

«Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать», — сказал Лавров.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что полномочия Зеленского истекут 21 мая.