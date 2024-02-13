Депутат Верховной рады заявил, что полномочия Зеленского истекут 21 мая. Об этом пишет ТАСС.
По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая.
«Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой. После 20 мая Рада легитимна, а президент — нет», — заявил депутат.
Политик заявил, что Зеленский может продолжить исполнять свои обязанности после истечения срока только в период до вступления в должность новоизбранного главы государства. Однако для этого необходимо, чтобы состоялись выборы и был избран новый президент. А в условиях военного положения проведение выборов невозможно. Поэтому депутат считает, что продление полномочий президента невозможно.
«Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом «узурпация», — заявил Дубинский.