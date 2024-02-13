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Депутат Верховной рады заявил, что полномочия Зеленского истекут 21 мая
«Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой. После 20 мая Рада легитимна, а президент — нет», — заявил депутат.

Депутат Верховной рады заявил, что полномочия Зеленского истекут 21 мая. Об этом пишет ТАСС.

По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая.

«Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой. После 20 мая Рада легитимна, а президент — нет», — заявил депутат.

Политик заявил, что Зеленский может продолжить исполнять свои обязанности после истечения срока только в период до вступления в должность новоизбранного главы государства. Однако для этого необходимо, чтобы состоялись выборы и был избран новый президент. А в условиях военного положения проведение выборов невозможно. Поэтому депутат считает, что продление полномочий президента невозможно.

«Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом «узурпация», — заявил Дубинский.