Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов и экстремистов

В список внесли четверо фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.

Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В список внесли четверо фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.

Напомним, по последним данным, во время теракта погибли 143 человека. Террористов, напавших на «Крокус», отправили под арест до 22 мая.

*внесены в список террористов и экстремистов на территории РФ.