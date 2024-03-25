Террористов, напавших на «Крокус Сити», отправили под арест

Басманный суд Москвы отправил четверых убийц в СИЗО до 22 мая.

Террористов, напавших на «Крокус Сити», отправили под арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Басманный суд Москвы отправил четверых убийц в СИЗО до 22 мая.

Напомним, преступники ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли огонь из автоматов. Затем подожгли здание.

Погибли более 150 человек, свыше 200 пострадали. Один из террористов рассказал, что пошел на преступление, за 500 тысяч рублей.