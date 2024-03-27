В Рязани прошли съемки документального фильма о теракте «Крокус Сити Холле»

Об этом в Telegram-канале сообщил блогер Павел Шампанов.

В Рязани прошли съемки документального фильма о теракте «Крокус Сити Холле». Об этом в Telegram-канале сообщил блогер Павел Шампанов.

«Сегодня снимали документальный фильм об ужасной трагедии в Крокус Сити Холле. Режиссер и операторы приехали в Рязань из Москвы. Они нам писали еще в первые дни и мы еще тогда дали согласие», — рассказал блогер. По его словам, он с женой пытаются «переключиться на обычную жизнь», но пока это не просто.

Ранее сообщалось, что Шампанов был свидетелем начала стрельбы в «Крокус Сити Холле».