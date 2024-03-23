Рязанский блогер рассказал о первых минутах теракта в «Крокусе»

Блогер Павел Шампанов из Рязани видел момент начала стрельбы в подмосковном «Крокус Сити Холле» и опубликовал видео с места. Об этом он рассказал «Известиям».

Блогер Павел Шампанов из Рязани видел момент начала стрельбы в подмосковном «Крокус Сити Холле» и опубликовал видео с места. Об этом он рассказал «Известиям».

Павел с женой Татьяной приехали на концерт группы «Пикник» из Рязани и собирались пробыть столице два дня. Женщина хотела сделать мужу сюрприз, приобретя билеты.

По словам блогера, незадолго до начала супруги пошли в туалет и разделились, а когда вышли, то услышали выстрелы и увидели бегущую толпу. Павел думал, что его жена в зале.

«Я забегаю в зал и вижу, что заходят туда эти люди с автоматами и начинают просто стрелять по толпе. В эту минуту я решаю, что надо срочно сообщить о том, что происходит», — рассказал он.

Павел решил опубликовать видео в своих соцсетях, где у него около 50 тысяч подписчиков. Он рассказал о стрельбе и поджоге и продолжил искать жену. Пара воссоединилась и смогла покинуть здание через запасной выход.