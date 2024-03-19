В России изменятся правила проведения экзаменов на водительские права

Нововведения вступят в силу с 1 апреля.

В России изменятся правила проведения экзаменов на водительские права. Об этом сообщило ТАСС .

Тем, кто желает заменить иностранные права на российские, предстоит сдать теорию, если они планируют управлять мотоциклами, легковушками, мопедами, скутерами или легкими квадроциклами. Водители грузовиков и автобусов будут сдавать теоретический и практический экзамены. При этом обновленные правила не будут распространяться на жителей России и Белоруссии. Так, те, кто получили белорусские водительские удостоверения, смогут заменить их на российские без экзаменов.

Помимо этого, увеличится список документов, которые необходимы при сдаче документов в ГИБДД. Так, помимо обычных, нужно будет сдать СНИЛС и нотариальный перевод паспорта (если его выдало иностранное государство).

Также, если кандидат в водители не сдаст трижды практический экзамен, он сможет прийти на пересдачу не ранее, чем через шесть месяцев, и не позднее девяти месяцев со дня предыдущего экзамена.

Правила изменятся с 1 апреля.