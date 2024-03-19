В России изменятся правила проведения экзаменов на водительские права. Об этом сообщило
Тем, кто желает заменить иностранные права на российские, предстоит сдать теорию, если они планируют управлять мотоциклами, легковушками, мопедами, скутерами или легкими квадроциклами. Водители грузовиков и автобусов будут сдавать теоретический и практический экзамены. При этом обновленные правила не будут распространяться на жителей России и Белоруссии. Так, те, кто получили белорусские водительские удостоверения, смогут заменить их на российские без экзаменов.
Помимо этого, увеличится список документов, которые необходимы при сдаче документов в ГИБДД. Так, помимо обычных, нужно будет сдать СНИЛС и нотариальный перевод паспорта (если его выдало иностранное государство).
Также, если кандидат в водители не сдаст трижды практический экзамен, он сможет прийти на пересдачу не ранее, чем через шесть месяцев, и не позднее девяти месяцев со дня предыдущего экзамена.
Правила изменятся с 1 апреля.