Общественник заявил, что Минюст начал процедуру признания Пугачевой иноагентом

По его заявлению Генпрокуратура направила соответствующее обращение в Минюст.

Общественник заявил, что Минюст начал процедуру признания Пугачевой иноагентом. Об этом Виталий Бородин рассказал в беседе в RT.

«Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом», — сообщил Бородин.

Он подчеркнул, что по его заявлению Генпрокуратура направила соответствующее обращение в Минюст.

Напомним, артистка просила признать ее иноагентом еще в сентябре 2022 года, когда Минюст включил Максима Галкина* в реестр физлиц-иноагентов.

*признан иноагентом на территории РФ.