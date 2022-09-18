Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом

Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иностранным агентом. Пост об этом в воскресенье, 19 сентября, певица опубликовала в запрещенной в РФ соцсети.

Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иностранным агентом. Пост об этом в воскресенье, 19 сентября, певица опубликовала в запрещенной в РФ соцсети.

В тексте Пугачева заявила, что солидарна со своим супругом Максимом Галкиным, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», а также обратилась к Министерству юстиции с просьбой признать ее иностранным агентом вслед за мужем.

Напомним, Минюст включил Максима Галкина* в реестр физлиц-иноагентов. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября. Формулировка — «осуществление политической деятельности». Ранее Галкин, который находится за пределами страны, неоднократно критически высказывался о российской спецоперации на Украине.

В Госдуме отреагировали на пост Пугачевой.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.