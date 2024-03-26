Виновника ДТП в Чучковском районе, в котором погибли два пенсионера, осудили на три года

Авария случилась в Чучкове 10 октября 2021 года.

Виновника ДТП в Чучковском районе, в котором погибли два пенсионера, осудили на три года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария случилась в Чучкове 10 октября 2021 года. 67-летний местный житель на мопеде «Мотолэнд» поворачивал налево и столкнулся с попутным «ВАЗ 2110», которым управлял 51-летний житель Чучковского района.

В ДТП погиб водитель мопеда и его 66-летняя пассажирка.

Отмечается, что водитель автомобиля нарушил ПДД и стал виновником ДТП. Суд с учетом обстоятельств дела назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое на основании статьи 53.1 УК РФ заменили на принудительные работы сроком 3 года с удержанием в доход государства 10% заработка с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.