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Родственники погибших пенсионеров в Чучкове ищут очевидцев аварии
Всех, у кого есть информация об аварии, попросили позвонить по телефону +7 (901) 738-35-15.

Родственники погибших пенсионеров в Чучкове ищут очевидцев аварии. Информация появилась в группе «Чучково родное».

Авария произошла 10 октября в Чучкове около № 11 по улице Совхозной. 67-летний местный житель на мопеде «Мотолэнд» поворачивал налево и столкнулся с попутным «ВАЗ 2110», которым управлял 51-летний житель Чучковского района.

66-летняя пассажирка мопеда погибла на месте аварии. Водителя доставили в больницу. Родственники пенсионеров сообщили, что он скончался в больнице. Они ищут свидетелей ДТП для помощи в расследовании причин.

Всех, у кого есть информация об аварии, попросили позвонить по телефону +7 (901) 738-35-15.