В Рязанской области еще на 3,6% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
На прошедшей неделе, с 18 по 24 марта, в регионе зарегистрировали 6 474 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.
В Рязанской области еще на 3,6% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
По данным ведомства, на прошедшей неделе, с 18 по 24 марта, в регионе зарегистрировали 6 474 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости составил 59,7 на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 3,6%.
Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.
Ранее стало известно, что за неделю в Рязанской области от коронавируса умер один человек.