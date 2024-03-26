В Рязанской области еще на 3,6% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе, с 18 по 24 марта, в регионе зарегистрировали 6 474 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.

В Рязанской области еще на 3,6% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошедшей неделе, с 18 по 24 марта, в регионе зарегистрировали 6 474 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости составил 59,7 на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 3,6%.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

Ранее стало известно, что за неделю в Рязанской области от коронавируса умер один человек.