В еще двух рязанских заведениях незаконно торговали алкоголем
Из незаконного оборота изъяли 20 литров спиртосодержащей продукции.
В еще двух рязанских заведениях незаконно торговали алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
За сутки полицейские пресекли в двух кафе на улицах Гоголя и Березовая нарушения правил розничного оборота алкогольной продукции.
Из незаконного оборота изъяли 20 литров спиртосодержащей продукции.
На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях.
Ранее в Скопинском районе на женщину завели уголовное дело за продажу алкоголя из дома.