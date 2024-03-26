В еще двух рязанских заведениях незаконно торговали алкоголем

Из незаконного оборота изъяли 20 литров спиртосодержащей продукции.

В еще двух рязанских заведениях незаконно торговали алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За сутки полицейские пресекли в двух кафе на улицах Гоголя и Березовая нарушения правил розничного оборота алкогольной продукции.

Из незаконного оборота изъяли 20 литров спиртосодержащей продукции.

На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях.

Ранее в Скопинском районе на женщину завели уголовное дело за продажу алкоголя из дома.