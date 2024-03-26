В Скопинском районе на женщину завели уголовное дело за продажу алкоголя из дома
Возбуждено дело по статье 171.4 УК РФ.
В Скопинском районе на женщину завели уголовное дело за продажу алкоголя из дома. Об этом сообщило региональное УМВД.
Продажу спиртосодержащей продукции из дома выявили в селе Успенское. 60-летнюю местную жительницу привлекали к административной ответственности.
Во время проверочных мероприятий выяснилось, что нарушительница возобновила нелегальную деятельность. Участковые задокументировали продажу алкоголя из дома. Теперь женщине грозит уголовное наказание.
Возбуждено дело по статье 171.4 УК РФ.