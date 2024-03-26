Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити»

Во вторник, 26 марта, Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова. Он сдавал квартиру террористам. Касимов заявил, что не знал о планах арендателей его квартиры.

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити». Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 26 марта, Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова. Он сдавал квартиру террористам. Касимов заявил, что не знал о планах арендаторов его квартиры.

Защита просила поместить его под домашний арест, но его взяли под стражу до 22 мая.

Ранее суд арестовал четверых террористов, напавших на «Крокус Сити». Позже в суд поступили еще три материала на фигурантов дела о теракте. Пособников лидера террористической группы Исроила Исломова и его сыновей — Аминчона и Диловара также отправили в СИЗО до 22 мая. Отмечается, Исломов владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал его им в феврале.