Путин наградил директора Рязанского театра кукол за вклад в развитие отечественного театрального искусства

Во вторник, 26 марта, в Екатерининском зале Кремля президент РФ Владимир Путин вручил директору Рязанского театра кукол Константину Кириллову премию президента России в области литературы и искусства за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Отмечается, что награждение приурочено ко Дню работника культуры.

Путин наградил директора Рязанского театра кукол за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во вторник, 26 марта, в Екатерининском зале Кремля президент РФ Владимир Путин вручил директору Рязанского театра кукол Константину Кириллову премию президента России в области литературы и искусства за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Отмечается, что награждение приурочено ко Дню работника культуры.

«Многогранность и широта интересов отличают и директора Рязанского государственного областного театра кукол Константина Геннадиевича Кириллова. Под его руководством театр стал одним из мировых лидеров этого вида сценического искусства, площадкой, где бережно относятся к традициям и всегда открыты новаторству, творческому эксперименту. Именно здесь проходит старейший и самый крупный Международный фестиваль театров кукол и успешно работает школа-лаборатория для молодых артистов», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Кириллов стал лауреатом премии президента за вклад в развитие отечественного театрального искусства.