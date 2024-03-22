Директор Рязанского театра кукол стал лауреатом премии президента в области литературы и искусства

За вклад в развитие отечественного театрального искусства.

Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов стал лауреатом премии президента за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Отмечается, что имена лауреатов огласил советник Президента Владимир Толстой на специальной пресс-конференции.

Константин Кириллов служит в Рязанском театре кукол больше двадцати лет. Под его руководством учреждение полностью обновило материально-техническую базу, репертуар, коллектив возобновил активную гастрольную деятельность, а так же вырастил новое поколение молодых артистов-кукловодов и зрителей, вышел в цифровое пространство и осваивает новые технологии.

«Список профессиональных наград Рязанского театра кукол неуклонно растет, но они, разумеется, никогда не были самоцелью. Их ценность в другом: это вехи, которые помогают осмыслить нашу историю, путь, формируют образ театра, в том числе в глазах будущих поколений, задают перспективу и дают творческий импульс тем, кто служит сегодня в театре», — сказал Кириллов.