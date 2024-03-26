Госдума приняла проект о запрете на посещение мест скопления детей для осужденных за педофилию
Во вторник, 26 марта, Госдума приняла законопроект, вводящий для граждан с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей запрет на посещение территории образовательных организаций, а также детских игровых и спортивных площадок.
Госдума приняла проект о запрете на посещение мест скопления детей для осужденных за педофилию. Об этом сообщает ТАСС.
Во вторник, 26 марта, Госдума приняла законопроект, вводящий для граждан с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей запрет на посещение территории образовательных организаций, а также детских игровых и спортивных площадок.
Напомним, инициативу внесли в Госдуму в декабре 2023 года.