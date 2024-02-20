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ГД приняла в I чтении проект о запрете педофилам посещать места скопления детей
Инициативу внесли в декабре 2023 года. Комитет одобрил проект на прошлой неделе.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете судимым за педофилию запрещать образовательные организации и другие места скопления детей. Об этом сообщило РИА Новости.

Инициативу внесли в декабре 2023 года. Комитет одобрил проект на прошлой неделе.

При принятии законопроекта будет дополнен закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

«Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: «запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур», — указано в тексте законопроекта.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона подготовили с учетом высокой степени потенциальной опасности для общества и государства лиц, имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.