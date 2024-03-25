В Рязанской области закроют проезд по еще двум наплавным мостам

Такое решение в минтрансе приняли из-за резкого подъема воды в Цне.

В Рязанской области закроют проезд по еще двум наплавным мостам. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Проезд по наплавным мостам на дорогах «Купля — Выша» и «Польное Ялтуново — Лесное Конобеево» закроют с 10:00 во вторник, 26 марта.

Такое решение в минтрансе приняли из-за резкого подъема воды в Цне.

Отмечается, что движение по наплавному мосту на дороге «Новочернеево — Старочернеево» осуществляется в штатном режиме. Наплавные мосты через Оку в Спасском районе работают в режиме пропуска пешеходов.

Ранее в Спасском районе закрыли движение по наплавным мостам у сел Фатьяновка и Троица.