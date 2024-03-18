В Рязанской области закрыли движение по двум наплавным мостам через Оку

В понедельник, 18 марта, в Спасском районе для автомобилей закрыли наплавные мосты через Оку у сел Фатьяновка и Троица.

В Рязанской области закрыли движение по двум наплавным мостам. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

В понедельник, 18 марта, в Спасском районе для автомобилей закрыли наплавные мосты через Оку у сел Фатьяновка и Троица. Отмечается, что движение пешеходов по мостам осуществляется в штатном режиме.

В минтрансе пояснили, что наплавные мосты через реку Цна в Шацком районе работают штатно.