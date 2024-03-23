Появилось видео допроса подозреваемого в теракте в Подмосковье

Его опубликовала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

Появилось видео допроса подозреваемого в расстреле людей в «Крокус Сити Холле». Его опубликовала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале .

Задержанный по подозрению в теракте признался, что прилетел из Турции 4 марта. Ранее с ним в телеграме связался «помощник проповедника», который предложил совершить теракт за деньги. Также, по его словам, кураторы дали задание убивать всех людей в зале.

За участие гражданину Таджикистана предлагали полмиллиона рублей.