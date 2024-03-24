Число пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 152 человек

При теракте в «Крокус Сити Холле» пострадали 152 человека, из них пятеро детей.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 152 человека, из них пятеро детей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

«В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе восемь детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей). В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них четверо детей», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек ворвались с оружием внутрь, расстреляли посетителей и устроили поджог в зале.

Ранее сообщалось, что погибли 133 человека, пострадали 140.

Все новости по теме читайте в сюжете.