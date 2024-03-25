Рязанскую семью в «Крокусе» спас охранник торгового центра

История рязанки, которая с мужем и дочерью выжили во время нападения террористов 22 марта.

Рязанскую семью в «Крокусе» спас охранник торгового центра. Светлана вместе с мужем и дочерью поехали в Москву в гости к старшему сыну. Поездку планировали, купили билеты на группу «Пикник», которая выступала в «Крокусе» 22 марта.

«Зашли в „Крокус“ из метро, это не центральный вход. Сдали одежду в гардероб, перекусили в кафе. Вокруг было столько счастливых радостных лиц: семьи, друзья», — вспоминает Светлана. Потом рязанцы решили сфотографироваться в холле у афиши. Теперь, просматривая время сделанных снимков на телефоне, Светлана осознала, они с террористами «разминулись» минут в пять. Всех людей в кафе и у афиши за пару минут до начала концерта смели люди с автоматами.

Но тогда никаких предчувствий не было. Втроем они сели на балконе и сделали еще одно фото за три минуты до назначенного концерта. Потом раздались «хлопки» из партера. Внимания звукам никто не придал. Решили, что громыхнула пиротехника для выступления. Но потом послышались крики. Кто-то громко проорал «ложитесь».

Люди пригнувшись, ползли за креслами, пытались выйти с балкона. Никто толком не понимал, что происходит. Некоторые пошли вниз. И это было роковым решением.

Как позже оказалось, около сцены стоял террорист, расстреливавший зрителей. Семья Светы пошла наверх. Сама она написала пару сообщений сыну и невестке, просила вызвать их экстренные службы.

Их группа была большой, около ста человек. О ней уже писали федеральные СМИ, упоминая мужчину с топором, который помогал выламывать не открывающиеся двери. Сначала группа вышла на довольно узкую лестницу, где встретилась с охранником, который повел их в подвал. Они прошли в нулевых помещениях какие-то склады и оказались в бойлерной. Там двери уже никому не поддались.

Со стороны одной послышался шум, не понимая, кто снаружи, люди спрятались в соседние помещения. Пошел едкий дым, люди стали задыхаться. Потом окажется, что просидели они в подвале около часа.

В десятом часу их спасло МЧС — выломав двери подвала. Где они находились сообщил тот самый охранник, помогавший им выйти.

Выскочив из подвала они увидели трупы на улице и в шоке от всего произошедшего, без верхней одежды, пошли искать метро. Какая-то женщина в вагоне дала им влажные салфетки вытереть лица. Сначала даже не заметили, но носы у всех оказались черными, надышались угарного газа.

Света просит не называть ее фамилию, вспоминать о произошедшем тяжело. В первую ночь она не спала совсем, сейчас резко поднимается давление.

Домой в Рязань их вез сын на машине. Все документы остались в верхней одежде, на поезд их уже никто бы не посадил, да и сил что-то объяснять проводникам не было.

Светлана говорит, что не может представить свое возвращение в «Крокус» за куртками. Для нее морально легче восстановить документы, пройдя бюрократические препятствия, чем снова пережить пятницу, 22 марта, вернувшись к развалинам «Крокуса».