В «Крокусе» во время теракта мужчина с топором спас людей

В «Крокусе» во время теракта мужчина спас людей при помощи топора. Орудием мужчина прорубил несколько дверей и вывел всех из здания в подвал.

В «Крокусе» во время теракта мужчина спас людей при помощи топора. Орудием мужчина прорубил несколько дверей и вывел всех из здания в подвал. Об этом РЕН ТВ рассказала одна из спасенных женщин.

По данным телеканала, на концерт в «Крокус» она приехала заранее. У женщины было место в бельэтаже. Поднимаясь наверх на эскалаторе, она услышала хлопки и крики.

«Увидела, как охранники закрывают стеклянные двери, как первый террорист заходит и стреляет. И я поняла, что он идет убивать», — рассказала женщина.

Отмечается, что посетительница сразу бросилась в сторону бельэтажа. Оказавшись внутри за закрытыми дверями, собеседница РЕН ТВ и другие люди упали на пол, укрываясь за сиденьями. Позже они стали перемещаться в сторону дверей.

По словам телеканала, когда женщина выбежала из уже горящего зала, то оказалась в коридоре. Она увидела «незаметную дверь запасного выхода», где уже прятались несколько человек, и побежала к ней. Мужчины выломали дверь, а охранник начал уводить всех.

«И там был мужчина, который нашел пожарный топор и выломал дверь. Мы вышли в технические помещения, и он поднимался наверх, искал, где можно потолок прорубить или пол. От того, что он был очень уверенным с этим топором, мне становилось легче, что он с нами», — отметила собеседница РЕН ТВ.

По информации телеканала, пройдя несколько помещений, группа попала в подвал. Людям сообщили сразу, что МЧС уже знает о них и скоро спасет.

РЕН ТВ утверждает, что сейчас женщина находится на лечении в одной из больниц Красногорска, куда ее доставили на следующий день после теракта с отравлением угарным газом.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта.