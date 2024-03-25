На Урале из-за обрушения шахты под завалами оказались четыре человека

На Урале из-за обрушения шахты под завалами оказались четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канада, утром 25 марта в ходе подземных работ на шахте «Кальинская» в Североуральском районе Свердловской области произошел горный удар, после которого обвалился пласт породы.

По предварительным данным, под завалами оказались 4 шахтера очистного забоя.

Ранее, 18 марта, под завалом оказались 13 рабочих рудника «Пионер» в Амурской области. Их до сих пор не удалось спасти.