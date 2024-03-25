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Ночью в Песочне засняли несколько автомобилей экстренных служб
По словам автора, по улице проехали четыре пожарные машины, две «скорые», две полиции и одна машина МЧС.

На улице Новоселов в Рязани засняли несколько автомобилей экстренных служб. Видео опубликовали в Telegram-канале Rzn Life.

Видео было снято ночью 24 марта на улице Новоселов. По словам автора, по улице проехали четыре пожарные машины, две «скорые», две полиции и одна машина МЧС.

По данным Telegram-канала «Типичная Рязань», экстренные службы работали на улице Зубковой. Там произошел пожар в квартире.

«На улице Зубковой ночью МЧС полчаса кувалдой выламывали дверь в квартиру, из которой шел дым. Пожарные машины проехать к месту предполагаемого пожара не смогли, двор заставлен машинами. Оказалось, что жилец напился и уснул. У него в квартире на газовой плите сгорела кастрюля», — отметили в посте.

Напомним, ночью экстренные службы заметили и в Олимпийском городке.