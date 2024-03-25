Ночью в Олимпийском городке в Рязани заметили машины экстренных служб
Автомобили экстренных служб заметили в Олимпийском городке в ночь на 25 марта. На кадрах видно, что на месте работало несколько экипажей полиции.
Ночью в Олимпийском городке в Рязани заметили машины экстренных служб. Пост опубликовали в группе «ДТП и ЧП Рязань».
Автомобили экстренных служб заметили в Олимпийском городке в ночь на 25 марта. На кадрах видно, что на месте работало несколько экипажей полиции.
«Что случилось в Олимпийском?», — поинтересовалась рязанка.
Официальной информации о произошедшем нет.