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Глава Рязанского областного таджикского центра прокомментировал теракт в «Крокус Сити»
Шамсиев назвал огромной трагедией теракт в «Крокус Сити» и пожелал смерти террористам. Также он заявил, что не считает таджиками тех, кто совершил атаку на торговый центр.

Глава Рязанского областного таджикского центра прокомментировал теракт в «Крокус Сити». Хасан Шамсиев высказался о теракте на своей странице «Вконтакте»,

Шамсиев назвал огромной трагедией теракт в «Крокус Сити» и пожелал смерти террористам. Также он заявил, что не считает таджиками тех, кто совершил атаку на торговый центр.

«Мы, истинные таджики, которые проживаем в Рязани, в других городах России, покараем этих шайтанов, совершивших террористический акт. У этих шайтанов-террористов нет религии, нет нации, нет ничего святого. Мы этих шайтанов не считаем таджиками, они рожденные террористы. Эти уроды просто решили унизить честь и достоинство таджикского народа такими методами и решили испортить отношения между Россией и Таджикистаном. Мы, таджикские рязанцы, считаем настоящими таджиками тех, кто уважает и ценит свои традиции, свою веру. Настоящие таджики те, кто в настоящее время стоит на линии фронта и защищает родину от фашистов и террористов», — написал он.

Шамсиев выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, теракт случился в пятницу, 22 марта. Число погибших составило более 130 человек. Террористов отправили под арест до 22 мая.

Фото с личной страницы Хасана Шамсиева.