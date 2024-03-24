Волонтеры из Рязани разбирали завалы в «Крокусе»

В расчистке последствий пожара приняли участие спасатели МСО РязГМУ «Salus» им. Васильева.

Волонтеры медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus» имени Васильева из Рязани приняли участие в расчистке последствий пожара в «Крокусе». Об этом они сообщили в своей группе во «ВКонтакте».

Как отметили в посте, добровольцы прибыли в Москву рано утром в воскресенье, 24 марта. На данный момент они продолжают распиливать упавшие металлические конструкции, выносить их и заново приниматься за работу, «несмотря на тяжелый физический труд и усталость».

Отряд выразил соболезнования всем, кто потерял родных, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее рязанский блогер рассказал о первых минутах теракта в «Крокусе».

Фото: «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» «ВКонтакте»