В ТРЦ «Премьер» приехали спецслужбы после сообщений о «запланированном теракте»

В воскресенье, 24 марта, в полицию поступило анонимное сообщение о запланированном теракте в ТРЦ.

В ТРЦ «Премьер» приехали спецслужбы после сообщений о «запланированном теракте». Об этом сообщил Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".

Отмечается, что в полицию поступило анонимное сообщение о запланированном теракте в ТРЦ в воскресенье, 24 марта.

«Поступил еще один звонок о запланированном теракте, здание ТРЦ оцеплено сотрудниками спецслужб», — написали в посте.

По данным Telegram-канала, осмотр ТРЦ произвели кинологи и специалисты Росгвардии. В здании ничего не нашли. «Премьер» работает в обычном режиме.

Официальной информации о происшествии не поступало.

Напомним, в воскресенье, 24 марта, в Рязани эвакуировали ТЦ «Атрон».

Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+"