В Рязани эвакуировали ТЦ «Атрон» из-за срабатывания пожарной сигнализации

В Рязани в воскресенье, 24 марта, у ТЦ «Атрон» заметили пожарную машину. Из здания эвакуировались 60 человек.

В Рязани в воскресенье, 24 марта, эвакуировали ТЦ «Атрон» из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, в 12:15 пожарные выезжали на срабатывание сигнализации. Вызов оказался ложным.

Как отметили в региональном ГУ МЧС, из здания эвакуировались 60 человек. Они вышли самостоятельно.

Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+"