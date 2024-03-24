В Рязанской области приспустили флаги в день траура по погибшим в «Крокусе»

В Рязанской области приспустили флаги в день общенационального траура по погибшим в «Крокусе». Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.
По его словам, на всех административных зданиях приспущены флаги, отменены массовые культурные и увеселительные мероприятия. Как написал Малков, люди несут цветы к памятным мемориалам по всей области.
«Рязанская область скорбит вместе со всей страной по жертвам теракта в Подмосковье», — написал губернатор.
Малков выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал здоровья и скорейшего восстановления пострадавшим.
Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек ворвались с оружием внутрь, расстреляли посетителей и устроили поджог в зале.
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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